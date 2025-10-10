Пьяные посетители караоке-бара устроили массовую драку на проезжей части в Астане
В Астане прямо на проезжей части подрались посетители местного караоке-бара. В результате все участники были арестованы на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
Как рассказали в Департаменте полиции Астаны, в одном из караоке-баров столицы произошел конфликт между посетителями. Как утверждают в полиции, все участники находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта участники вышли на проезжую часть, создавая угрозу безопасности дорожного движения.
В результате оперативных действий полицейские задержали четырех мужчин в возрасте от 22 до 28 лет, составлены административные протоколы. Решением суда каждый из участников арестован сроком на 10 суток", - сказано в сообщении.
Ранее драка произошла у караоке-бара в Астане - участников инцидента доставили в полицию после задержания.
До этого в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной. По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.
Также в Сети появилось видео драки в Алматы, с участием нескольких мужчин. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
