Отменили освобождение: где находится экс-банкир Жомарт Ертаев, рассказали в КУИС

Экс-банкира Жомарта Ертаева задержали после того, как решение суда о его освобождении по амнистии отменили, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

"После решения суда он задержан и в данный момент содержится под стражей", - коротко сообщили в КУИС.

Напомним, экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. В ноябре 2020 года его осудили к 11 годам лишения свободы, затем приговор был смягчен до 9 лет колонии.

В 2021 году бывшему банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы.

В начале сентября этого года в КУИС сообщили, что на основании решения суда к Жомарту Ертаеву был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден.

В суде пояснили, что принято решение удовлетворить ходатайство осужденного и освободить его от отбывания основного наказания на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней.

Позже депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что постановление об условно-досрочном освобождении Жомарта Ертаева отменили, и он вернется в тюрьму.

Сегодня заявление депутата мажилиса Абзала Куспана о том, что постановление об условно-досрочном освобождении Жомарта Ертаева отменили, прокомментировали в Алматинском областном суде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.