Экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу: что говорят в суде

В Алматинском областном суде прокомментировали освобождение из колонии по амнистии бывшего банкира Жомарта Ертаева, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, 2 сентября 2025 года судом города Алатау рассмотрено ходатайство осужденного Жомарта Ертаева о применении акта об амнистии, принятого в связи с 30-летием Конституции РК.

Ертаев был осужден Алмалинским районным судом Алматы 16 ноября 2020 года по п.2 ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ст.228 УК за совершение тяжких преступлений.

"По состоянию на 2 сентября 2025 года, Ертаев отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней лишения свободы (содержался под стражей с 15.11.2018 г., зачтено время содержания под стражей из расчета один день за полтора дня), неотбытый срок составлял 11 месяцев 16 дней.

Учреждением осужденному присвоена первая положительная степень поведения", - пояснили в суде.

Согласно п.6 ст.3 Закона "Об амнистии" от 23 июня 2025 года лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, у которых неотбытый срок составляет менее одного года и не имеющим отрицательной степени поведения, сокращается размер неотбытой части основного наказания.

В итоге суд принял решение удовлетворить ходатайство осужденного и освободить его от отбывания основного наказания на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. В ноябре 2020 года его осудили к 11 годам лишения свободы, затем приговор был смягчен до 9 лет колонии.

В 2021 году экс-банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы.

Сегодня в КУИС сообщили, что на основании решения суда к Жомарту Ертаеву был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден.

Позже в кулуарах мажилиса у главы МВД спросили, почему экс-банкир вышел на свободу по амнистии. Ержан Саденов ответил, что это решение суда, которое он не может комментировать. При этом у Ертаева есть ограничения - пробационный контроль.

