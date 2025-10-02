"Вернется в тюрьму": депутаты мажилиса заявили об отмене освобождения Жомарта Ертаева

Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что постановление об условно-досрочном освобождении Жомарта Ертаева отменили и он вернется в тюрьму, передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Абзал Куспан на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявил об отмене постановления о выходе на свободу Жомарта Ертаева.

"Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос!" - написал депутат.

Еще один депутат мажилиса - Ермурат Бапи, также написал пост, в котором заявил, что "Жомарт Ертаев вернется в тюрьму".

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры РК и суда Алматинской области с просьбой прокомментировать информацию мажилисменов.

Напомним, экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. В ноябре 2020 года его осудили к 11 годам лишения свободы, затем приговор был смягчен до 9 лет колонии. В 2021 году экс-банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы. В начале сентября текущего года в КУИС сообщили, что на основании решения суда к Жомарту Ертаеву был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден. Позже в кулуарах мажилиса у главы МВД спросили, почему экс-банкир вышел на свободу по амнистии. Ержан Саденов ответил, что это решение суда, которое он не может комментировать. А в суде Алматинской области заявили, что Ертаев отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней лишения свободы, ему было зачтено время содержания под стражей из расчета один день за полтора дня. В итоге суд принял решение удовлетворить ходатайство осужденного и освободить его от отбывания основного наказания на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней.

