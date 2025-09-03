Жомарт Ертаев вышел на свободу
Бывший банкир Жомарт Ертаев, осужденный в 2020 году по делу о хищении 144 млрд тенге, вышел на свободу. Информацию подтвердили в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.
По данным ведомства, данный осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговором суда.
На основании решения суда к нему был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден.
"Дополнительно сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных относится к компетенции суда.
Вместе с тем для дальнейшего контроля и надзора данный осужденный поставлен на учет службы пробации", - добавили в КУИС.
Дело Жомарта Ертаева
Экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. Задержали его в Москве, чтобы после доставить в столицу Казахстана.
Суд на Ертаевым в Алматы длился почти год - начался он в декабре 2019 года. Стоит отметить, что в общей сложности на скамье подсудимых оказались 39 подозреваемых.
Сам экс-банкир признал свою вину в полном объеме и во время последнего слова попросил прощения у всех, в том числе у других подсудимых.
16 ноября 2020 года экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, также были вынесены приговоры другим фигурантам.
В 2021 году экс-банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы.
В этом же году Ертаеву смягчили первый приговор до девяти лет.
