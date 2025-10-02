Отмену освобождения Жомарта Ертаева объяснили в суде

Заявление депутата мажилиса Абзала Куспана о том, что постановление об условно-досрочном освобождении Жомарта Ертаева отменили, прокомментировали в Алматинском областном суде, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Алматинским областным судом в апелляционном порядке рассмотрен материал по вопросу применения амнистии в отношении осужденного Жомарта Ертаева.

Ранее постановлением суда города Алатау от 2 сентября 2025 года ходатайство осужденного было удовлетворено, на основании ч.6 ст.3 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" он освобожден на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней.

По указанному пункту амнистии осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеющим отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать не более 1 года, сокращается размер неотбытой части наказания.

Судебная коллегия, изучив материал, установила.

Ертаев был осужден двумя приговорами: от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года.

Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 25 июня 2021 года был разрешен вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности данных приговоров.

Однако в данном постановлении суда зачет наказания, отбытого по первому приговору суда, не разрешен.

Кроме того, не указано, из какого приговора исчисляется срок наказания Ертаеву.

Имеются расхождения по срокам неотбытого наказания в постановлении суда города Алатау и справке учреждения №14. Кроме того, справка учреждения не подписана руководителем.

При изложенных обстоятельствах постановление суда о применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано.

Напомним, экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. В ноябре 2020 года его осудили к 11 годам лишения свободы, затем приговор был смягчен до 9 лет колонии. В 2021 году бывшему банкиру вынесли еще один приговор по второму делу о хищениях. Он получил 9 лет лишения свободы. В начале сентября этого года в КУИС сообщили, что на основании решения суда к Жомарту Ертаеву был применен акт амнистии, в связи с чем он был освобожден. В суде пояснили, что принято решение удовлетворить ходатайство осужденного и освободить его от отбывания основного наказания на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней. Позже депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что постановление об условно-досрочном освобождении Жомарта Ертаева отменили и он вернется в тюрьму.

