"Мяса положили от души": шаурму с начинкой на миллион тенге нашли в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске пытались передать в СИЗО запрещенные предметы в шаурме. Вместо мяса и овощей в ней обнаружили два iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29-летний мужчина принес передачу в следственный изолятор и его "посылка" оказалась весьма необычной.

Сотрудники учреждения №73 КУИС МВД РК тщательно осматривают все, что передают осужденным и следственно-арестованным. На этот раз подозрение вызвал пакет с шаурмой: он показался им слишком тяжелым.

"На уточняющий вопрос, не слишком ли много мяса положили, мужчина отшутился, что да, мол, от души. Но оказалось, что в шаурме было вовсе не мясо", - рассказали в ДУИС по ВКО.

Внутри шаурмы вместо мяса и овощей были аккуратно упакованы два iPhone стоимостью около миллиона тенге. Гаджеты завернули в полиэтиленовые пакетики.

"На вопрос: "Что это?", мужчина заявил, что он просто хотел помочь другу, передав еду его приятелю. Он утверждал, что не знал о содержимом", - отметили в ведомстве.

Попытка обойти закон обернулась административной ответственностью по статье 481 КоАП РК. Материалы по делу собрали и направили в суд, который и решит дальнейшую судьбу мужчины.

Ранее в Восточно-Казахстанской области пресекли дерзкую попытку перебросить крупную партию наркотиков в колонию. Свертки обмотали электродами, чтобы сбить с толку. В преступлении подозревают рецидивиста, который за 10 дней до этого освободился по УДО.

Также в следственном изоляторе Караганды два сотовых телефона изъяли из кроссовок при досмотре посылки.

В Алматинской области тоже пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов. Среди них оказались игральные карты, сувенирные "доллары" и белый порошок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.