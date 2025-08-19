Казахстанца задержали спустя 10 дней после освобождения

В Восточно-Казахстанской области пресекли дерзкую попытку перебросить крупную партию наркотиков в колонию. Свертки обмотали электродами, чтобы сбить с толку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, главным фигурантом дела стал 26-летний рецидивист, который всего 10 дней назад освободился по УДО.

"Мужчина пытался перебросить свертки через ограждение исправительного учреждения в Шемонаихинском районе", - пояснили в ДУИС по ВКО.

Сотрудники колонии и Национальной гвардии сработали оперативно и задержали его. При осмотре у задержанного обнаружили более 600 граммов высушенной марихуаны.

"Особое внимание привлекла необычная упаковка: свертки с наркотиками были обмотаны скотчем и электродами. По всей видимости, это должно было сбить с толку. Теперь вместо новой жизни рецидивисту грозит новый срок", - рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Ранее крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси - 28-летнего жителя Алматы.

В Астане задержали предполагаемого закладчика. При личном досмотре у жителя столицы нашли 21 сверток с наркотическим веществом. По данным полиции, работу задержанному предложили в Telegram.

А в лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания.

