Карты, "доллары" и белый порошок пытались передать в колонию в Алматинской области

В Алматинской области пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД.

По данным Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, 14 мая на контрольно-пропускном пункте сотрудники учреждения №57 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетісу пресекли попытку проноса на территорию колонии запрещенных предметов.

В ходе досмотра грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии, сотрудники обнаружили подозрительный черный пакет.

"При вскрытии внутри находились игральные карты 16 шт, долларовые купюры с маркировкой "сувенирная продукция" в количестве 200 шт, емкость 25 мл с белым порошком без запаха, а также иные предметы, запрещенные к передаче. Назначена судебно-химическая экспертиза", - сообщили в комитете.

Сообщается, что водитель транспортного средства получил данный пакет от жителя Алматинской области. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа.

В апреле сообщалось, что в Астане сотрудники департамента УИС предотвратили пронос наркотиков в колонию - гашиш в нижнем белье пыталась пронести супруга осужденного.

Также в Атырау зафиксированы два инцидента с использованием беспилотных летательных аппаратов для доставки запрещенных предметов.

В конце прошлого года в Павлодарской области запрещенный подарок пытались доставить в колонию. Его спрятали в бутылке, но груз изъяли при досмотре.