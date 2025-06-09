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Телефоны в необычном месте нашли в СИЗО Караганды

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Телефоны достали из кроссовок в СИЗО
Телефоны нашли в кроссовках. Фото: polisia.kz

В Караганде два сотовых телефона изъяли из кроссовок в следственном изоляторе при досмотре посылки. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении № 61 при досмотре посылки обнаружили два сотовых телефона. Запрещенные предметы нашли в подошве кроссовок, предназначенных для обвиняемого.

"Их попытка тайного провоза в учреждение являлась частью преступного умысла, квалифицируемого по ст.188 ч.3 пп.2, 3 и ст.24 ч.3 УК РК. Однако противоправные действия были своевременно пресечены", - отметили в МВД.

Сотрудники департамента УИС совместно с отделом собственной безопасности провели изъятие и оформили все документы. В ведомстве уточнили, что правонарушителю грозит наказание.

Ранее в Астане сотрудники департамента УИС предотвратили пронос наркотиков в колонию - гашиш в нижнем белье пыталась пронести супруга осужденного. Доставка наркотиков в учреждение квалифицируется как сбыт, что предусматривает лишение свободы.

А в Алматинской области пресекли попытку проноса на территорию колонии таких запрещенных предметов, как игральные карты, долларовые купюры с маркировкой "сувенирная продукция" и белый порошок. Их обнаружили в ходе досмотра грузового автомобиля, прибывшего на территорию колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253537-telefony-v-neobychnom-meste-nashli-v-sizo-karagandy/