Мужчина справил нужду с балкона в Алматы

В Сети появилось видео, снятое жильцами одного из многоэтажных домов в Алматы. Авторы утверждают, что некий мужчина справил нужду прямо с балкона. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

"Столкнулись с отвратительной ситуацией: какой-то "мужчина" решил справить нужду прямо с балкона 6-8 этажа. Подобное поведение - это не только дикость и отсутствие элементарной культуры, но и угроза для окружающих. Если честно, чем больше живу, тем меньше удивляюсь человеческим поступкам", - написала пользовательница соцсети Threads в своем аккаунте, опубликовав видео, как указано в комментариях, снятое соседями. По ситуации было написано заявление в полицию.

Корреспондент NUR.KZ обратился в ДП за комментарием.

"В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксирован мужчина, справляющий нужду с балкона квартиры в одном из многоэтажных домов Алматы.

Сотрудниками управления полиции Наурызбайского района установлено место происшествия, проводится проверка.

Департамент полиции города Алматы расценивает подобные действия как грубое нарушение общественного порядка и норм морали. За такие правонарушения предусмотрена административная ответственность, и по результатам проверки будут приняты меры в рамках законодательства.

Полиция призывает граждан уважать окружающих и соблюдать нормы общественного поведения. Подобные поступки недопустимы и вызывают справедливое возмущение общества", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, ранее в Сети появилась жалоба жильцов одного из домов Астаны о том, что в их подъезде испражнился мужчина. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен. За совершение мелкого хулиганства в отношении него возбудили административное производство. В январе пьяный павлодарец не дотерпел до дома, справил нужду на улице и попал под две статьи - при проверке оказалось, это не единственное его правонарушение. В Караганде мужчину, который справил нужду под окнами домов, арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка. Суд вынес решение после рассмотрения материалов о мелком хулиганстве. До этого сообщалось, что в Павлодаре на видео сняли мужчину, который справил нужду на остановке среди других людей. Его наказали за мелкое хулиганство.

