    Происшествия
    Происшествия
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Подозрение в избиении подчиненных": прокурора Усть-Каменогорска временно отстранили от должности

      Опубликовано:

      Сотрудник прокуратуры в форме
      Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

      В Восточно-Казахстанской области началось служебное расследование, на время которого прокурора Усть-Каменогорска временно отстранили от должности, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

      В Instagram-аккаунте Prokadrykz опубликовали информацию о том, что прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев был временно отстранен от должности. Также сообщалось, что в отношении его проводится служебное расследование.

      А по данным МИА "Казинформ", имя Чакпантаева упоминается в связи с подозрениями в избиении подчиненных.

      "В полиции пока молчат, но в прокуратуре области признали, что дело есть. Но вину сотрудника нужно еще доказать", - сказано в публикации.

      Прокуратура Восточно-Казахстанской области на своем сайте сообщила подробности расследования.

      "Касательно распространяемой информации относительно сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорск сообщаем, что в отношении прокурора города Усть-Каменогорска, проводится служебное расследование. Он временно отстранён от должности до принятия решения о его ответственности", - сообщили в прокуратуре.

      В прокуратуре ВКО также высказались о сведениях, касающихся других сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорска.

      "Ранее по данным обстоятельствам также проводились служебные расследования. Факты частично подтвердились, и указанные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики", - сказано в релизе.

      Ранее в Сети появилась информация о том, что в аэропорту Алматы по прилете из Астаны был задержан прокурор Актау Ерболат Абдиров. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.

      Позже стало известно, что суд в Актау не усмотрел в действиях задержанного в Алматы прокурора нарушения закона. Разъяснение по этому поводу также дал Мангистауский областной суд.

      Главный транспортный прокурор Алматы не согласился с решением суда города Актау и обжаловал его. В итоге, Абдирова все же оштрафовали.

