Задержанного в аэропорту Алматы прокурора Актау все-таки оштрафовали

Апелляция отменила постановление суда первой инстанции по делу о мелком хулиганстве в отношении прокурора Актау Ерболата Абдирова, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facуbook, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела постановление специализированного суда по административным правонарушениям Актау в отношении мужчины.

"Судебная коллегия установила, что выводы суда первой инстанции о невиновности Ә. являются необоснованными. В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23:00 Ә. в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы - Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок.

Вина Ә. подтверждается собранными материалами дела, в частности: протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции", - отметили в суде.

По результатам рассмотрения коллегия пришла к выводу, что мужчина совершил мелкое хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.434 КоАП.

"В связи с этим, постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, так как суд первой инстанции не в полной мере исследовал и не дал надлежащей правовой оценки собранным доказательствам.

В результате Ә. признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге", - рассказали в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в аэропорту Алматы по прилете из Астаны был задержан прокурор Актау Ерболат Абдиров. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры. Позже стало известно, что суд в Актау не усмотрел в действиях задержанного в Алматы прокурора нарушения закона. Разъяснение по этому поводу также дал Мангистауский областной суд. Главный транспортный прокурор Алматы не согласился с решением суда города Актау и обжаловал его.

