Прекращение дела против прокурора Актау обжаловали в Алматы

Главный транспортный прокурор Алматы не согласен с решением суда города Актау о прекращении дела в отношении прокурора Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

На сайте Главной транспортной прокуратуры сообщили, что авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение специализированного суда Актау о прекращении дела в отношении прокурора Актау Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства.

Отмечается, что законность данного судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.

"В связи с проведением служебного расследования, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", Абдиров Ерболат временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности", - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в аэропорту Алматы по прилете из Астаны был задержан прокурор Актау Ерболат Абдиров. В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.

Позже стало известно, что суд не усмотрел в действиях задержанного в Алматы прокурора Актау нарушения закона. Разъяснение по этому поводу также дал Мангистауский областной суд.

