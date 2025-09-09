В Сети появилась информация о том, что в аэропорту Алматы по прилете из Астаны был задержан прокурор Актау Ерболат Абдиров. Ее прокомментировали в прокуратуре Мангистауской области, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала Yedilov online, прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы якобы за пьяный дебош. Сообщается, что на него составили два протокола по ст.440 ч.1 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ст.434 ч.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РК.

В прокуратуре Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.

По информации с официального сайта прокуратуры Мангистауской области, Ерболат Абдиров родился в 1977 году. В 2001 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция".

Стаж работы в органах прокуратуры - более 20 лет.

С февраля 2002 года занимал ряд ответственных должностей: прокурор управления прокуратуры Астаны, прокурор отдела при Генеральной прокуратуре РК, начальник управления прокуратуры Мангистауской области, начальник отдела Главной транспортной прокуратуры, старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области, начальник управлений прокуратуры Карагандинской области и Астаны, прокурор района Есиль Астаны. Затем стал прокурором Актау.

