Кызылординец раскаялся в том, что ходил по улице без одежды

Мужчина находился на улице в голом виде, за что должен выплатить административный штраф на сумму более 50 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении мужчины рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Кызылорды.

"В ходе судебного заседания установлено, что гражданин находился в общественном месте - на улице - без одежды, проявляя неуважение к окружающим", - рассказали в суде.

В суде мужчина полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь не допускать подобного.

Постановлением суда его признали виновным по ч.1 ст.434 КоАП РК. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 55 048 тенге.

Ранее в Сети распространилось видео из Актау, где мужчина не только вышел голым на улицу, но и помочился на глазах у прохожих. Оказалось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчину вернули домой.

Также в соцсетях появилось видео очевидцев, заснявших, как мужчина внезапно обнажился перед девушками на берегу озера Копа в Кокшетау. Полицейские установили его личность. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 434 КоАП РК.

В Актау мужчина в голом виде забрался в комнату к двум девочкам 8 и 10 лет на одной из баз отдыха. Полицейские его задержали и составили протокол. Позже стало известно, что мужчину арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

