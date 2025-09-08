Голый мужчина ходил по улице в Актау и мочился на глазах у людей

В Сети распространилось видео из Актау, где мужчина не только вышел голым на улицу, но и помочился на глазах у прохожих. Оказалось, что он состоит на учете у медиков, передает NUR.KZ.

Видео из Актау опубликовал Instagram-паблик 911.aktau. Как сообщается в посте, инцидент произошел в 18 микрорайоне города.

"Голый мужчина лет 20-25 ходит без одежды и, скорее всего, под чем-то", - говорится в подписи к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время он возвращен домой.

Напомним, это не первый случай в Актау, когда по городу гулял голый человек. В апреле мужчина в полураздетом виде посреди ночи гулял напротив здания прокуратуры. В полиции сообщили, что на горожанина составили административный протокол.

В мае этого года прохожие сняли на видео разгуливающего по городу обнаженного мужчину. Как рассказали в ДП региона, он имеет проблемы психического характера.

Летом в Актау мужчина в голом виде забрался в комнату к двум девочкам 8 и 10 лет на одной из баз отдыха. Полицейские его задержали и составили протокол. Позже стало известно, что мужчину арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

