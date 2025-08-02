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      Чем закончилась история с голым мужчиной, который забрался в комнату к детям в Актау

      Опубликовано:

      Мужчина
      Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Актау арестовали мужчину, который в голом виде забрался в комнату к детям на одной из баз отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

      Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчины по факту нарушения общественного порядка (ст.434 ч.1 КоАП).

      Судом установлено, что 27 июля 2025 года около 2 часов ночи, находясь на территории базы отдыха в Актау, мужчина совершил умышленное мелкое хулиганство, проявив неуважение к окружающим. А именно, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, он ходил в обнаженном виде перед несовершеннолетними девочками, отдыхавшими на базе отдыха.

      Вина правонарушителя подтверждена его показаниями, протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования и материалами дела.

      Постановлением суда мужчина признан виновным по ст.434 ч.1 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 14 суток.

      Постановление не вступило в законную силу.

      Добавим, что согласно ст.434 ч.1 КоАП нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

      Напомним, ранее очевидцы рассказали, что на базе отдыха в Актау находились участники бегового клуба. Среди отдыхающих были семьи с детьми. Вечером, когда взрослые в отдельной комнате уложили спать двух девочек 8 и 10 лет, с ними произошел пугающий случай. Ночью одна из девочек выбежала с криком из номера. На шум сбежались очевидцы, которые были рядом, и ворвались в комнату. Там на кровати лежал обнаженный мужчина. Увидев собравшихся, он вскочил и выпрыгнул в окно. Оказалось, что это был один из нетрезвых постояльцев. Полицейские его задержали и составили протокол.

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