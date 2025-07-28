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      Голый мужчина забрался в комнату к детям на одной из баз отдыха в Актау

      Опубликовано:

      Плачущая девочка
      Девочка плачет. Иллюстративное фото: Elva Etienne

      Инцидент, потрясший родителей, произошел ночью 27 июля на одной из баз отдыха в пригороде Актау. К девочкам 8 и 10 лет, которые спали в комнате, забрался голый мужчина, передает Lada.kz.

      На базе отдыха, по словам обратившейся в редакцию женщины, отдыхали участники бегового клуба Актау. Среди отдыхающих были семьи с детьми.

      Вечером 26 июля, когда взрослые в отдельной комнате уложили спать двух девочек 8 и 10 лет, с ними произошел пугающий случай.

      "Около 4 утра моя 10-летняя дочь с криками выбежала из номера. У ребенка были "бешеные глаза". На шум сбежались мужчины, которые были рядом и ворвались в комнату. Там на кровати лежал обнаженный мужчина. Увидев собравшихся, он вскочил и выпрыгнул в окно. За ним началась погоня по всей базе отдыха. Мы вызвали полицию", - рассказали очевидцы.

      Главным фигурантом разбирательства оказался один из постояльцев базы отдыха. Он, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

      "По заключению экспертизы, степень опьянения признана легкой. Но как он попал в комнату к детям? Почему он был полностью голым? Полиция утверждает, что состава преступления нет. И что, теперь ему все сойдет с рук? А вдруг с детьми случилось бы что-то более серьезное, это для них и так травма. Мы требуем, чтобы его проверили на употребление психотропных препаратов и привлекли к ответственности, надеемся на справедливое расследование", - возмутились родители девочек.

      Они отметили, что они написали заявление от обеих семей.

      Как сообщили в ДП Мангистауской области, в отношении мужчины составили протокол по статье 434 КоАП РК.

      "По поступившему сигналу сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, установили и задержали указанное лицо. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы направлены в суд, который определит меру наказания", - рассказали в ведомстве.

      Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или административный арест на срок от 5 до 15 суток.

      Ранее в Сети появилось видео очевидцев, заснявших, как мужчина внезапно обнажился на берегу озера Копа в Кокшетау и крикнул: "Девчонки, смотрите!". Мужчину наказали за мелкое хулиганство.

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