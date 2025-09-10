jitsu gif
      "Домогался девушки около ее дома": в Алматы нашли подростка, который следил за местной жительницей

      Опубликовано:

      Несовершеннолетний подходит к жительнице Алматы
      Несовершеннолетний подходит к жительнице Алматы. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

      В полиции Алматы сообщили, что установили юношу, который трогал жительницу Алматы за интимные места прямо у ее дома, передает NUR.KZ. Им оказался 14-летний подросток.

      В Telegram-канале Qumash опубликовали информацию, что в Алматы "парень домогался до девушки прямо около ее дома".

      "На видео видно, как сначала он идет за ней, а потом, когда она подходит к калитке, подбегает и прижимает к себе, трогая, по ее словам, за интимное место. Девушка уже написала заявление и просит сообщить, если кто-то вдруг его знает", - сказано в публикации.

      Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

      "В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки, после чего скрылся. Сотрудниками полиции Турксибского района личность нарушителя была установлена и он задержан. Им оказался 14-летний житель района.

      Его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Сам несовершеннолетний поставлен на внутришкольный учет", - сообщили в ДП.

      Также сообщается, что материалы по данному факту будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района.

      "С подростком и его семьей проведена профилактическая работа, в том числе при участии психолога. Подобные правонарушения рассматриваются как недопустимые и в отношении несовершеннолетних нарушителей принимаются все предусмотренные законом меры воспитательного и профилактического характера", - подчеркнули в полиции.

      Напомним, о данном происшествии стало известно накануне, полиция начала поиски.

      В конце июня этого года алматинка заявила, что средь бела дня неизвестный прямо на улице начал к ней приставать и домогаться - она попыталась оттолкнуть нападавшего и начала снимать происходящее на камеру.

      В мае сообщалось о нападении на девушку в подъезде в Сатпаеве. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина и нападает. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи.

      Позже задержанный по подозрению в нападении на девушку в Сатпаеве признался в содеянном. Видео с его допросом показали в ДП области Ұлытау.

