"Домогался девушки прямо у дома": парня, попавшего на видео в Алматы, ищет полиция

В Сети появилось видео инцидента в Алматы - на кадрах запечатлен парень, который шел за девушкой, а потом схватил ее у самой калитки дома. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Qumash. Авторы пишут, что девушка уже подала заявление и просит сообщить, если кто-то вдруг знает парня из видеоролика.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка. Фигурант, а также объективные обстоятельства будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, также в конце июня алматинка заявила, что средь бела дня неизвестный прямо на улице начал к ней приставать и домогаться - она попыталась оттолкнуть нападавшего и начала снимать происходящее на камеру.

Ранее в мае сообщалось о нападении на девушку в подъезде в Сатпаеве. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина и нападает. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи.

Позже задержанный по подозрению в нападении на девушку в Сатпаеве признался в содеянном. Видео с его допросом показали в ДП области Ұлытау.

