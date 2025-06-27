"Начал приставать и домогаться": алматинка заявила, что на нее напали средь бела дня (видео)

В Сети появилась информация, что неизвестный домогался девушки на одной из улиц в Алматы. На инцидент отреагировали в полиции, проводится проверка, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале zhest_kz сообщили об инциденте, который произошел вчера в Алматы - мужчина напал на девушку. О случившемся рассказала пострадавшая. С ее слов, около 13:00 на пересечении улиц Маметовой и Чайковского неизвестный прямо на улице начал к ней приставать и домогаться.

Девушка также сообщила, что попыталась оттолкнуть нападавшего и начала снимать происходящее на камеру. После этого мужчина поспешно скрылся, делая вид, что ничего не произошло. Пострадавшая добавила, что уже подала заявление в полицию.

За разъяснением корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района проводится проверка. Объективные обстоятельства, а также личность фигуранта будут установлены. Его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в мае сообщалось о нападении на девушку в подъезде в Сатпаеве. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина и нападает. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи.

Позже задержанный по подозрению в нападении на девушку в Сатпаеве признался в содеянном. Видео с его допросом показали в ДП области Ұлытау.

Также в декабре 2024 года на женщину напали в лифте в Астане - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах было видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки свою жертву. Свободной рукой он периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась.