Нападение на девушку в подъезде попало на видео в Сатпаеве

В Сети появилось видео нападения на девушку в Сатпаеве. В ДП области Ұлытау сообщили, что подозреваемый установлен и задержан, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в Сети. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина и нападает. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи.

Как пояснили в ДП области Ұлытау, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

"По "горячим следам" сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - отметили в ведомстве.

В декабре 2024 года на женщину напали в лифте в Астане - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах было видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки свою жертву. Свободной рукой он периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась. Полиция по факту возбудила дело.

В Туркестанской области в объектив камеры видеонаблюдения попало нападение на пожилую женщину. У нее пытались выдернуть сумку, а потом сорвали золотую цепочку. Подозреваемого задержали.