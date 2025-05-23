Полиция показала видео допроса подозреваемого в нападении на девушку в Сатпаеве

Задержанный по подозрению в нападении на девушку в Сатпаеве признался в содеянном. Видео с его допросом показали в ДП области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, проведены очные ставки подозреваемого с потерпевшей. Задержанный полицией за нападение на девушку в Сатпаеве мужчина дал признательные показания.

"Возбуждено уголовное дело по покушению на изнасилование - ч.3 ст.24 (Покушение на преступление) и ст.120 ч.1 (Изнасилование) УК РК", - рассказали в ДП области Ұлытау.

В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего, сбор и фиксацию доказательств, допрос жителей и т.д. Следствие продолжается.

На допросе у мужчины спросили, знает ли он девушку. Он ответил, что нет. Также он признался, что душил ее.

Напомним, ранее в Сети появилось видео нападения на горожанку в Сатпаеве. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи. Как пояснили в ДП области Ұлытау, по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Добавим, что согласно ст.120 ч.1 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.