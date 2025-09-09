Казахстанец побывал на золотодобывающем предприятии и оказался под арестом

Казахстанца наказали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающего предприятия. Его приговорили к 10 суткам административного ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст.506 КоАП) рассмотрел Мойынкумский районный суд.

Суд установил, что в июле 2025 года мужчина незаконно проник на территорию золотодобывающего предприятия, относящегося к опасному производственному объекту, охраняемому частной охранной организацией.

В суде мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать его строго.

Вина казахстанца подтверждалась протоколом, его объяснительными и рапортами сотрудников полиции и должностных лиц предприятия.

Санкцией ст.506 КоАП за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее в Мойынкумском районе Жамбылской области уже наказывали мужчину, который также незаконно проник на охраняемую территорию золотодобывающего предприятия. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Также стало известно, что более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении золота "Ақбақай". Задержание проходило одновременно в четырех областях Казахстана.

В ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов и самовольное пользование недрами в долине реки Шыбынды Уланского района. В ходе обыска изъяли 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.

