Казахстанец побывал на золотодобывающем предприятии и оказался под арестом
Казахстанца наказали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающего предприятия. Его приговорили к 10 суткам административного ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст.506 КоАП) рассмотрел Мойынкумский районный суд.
Суд установил, что в июле 2025 года мужчина незаконно проник на территорию золотодобывающего предприятия, относящегося к опасному производственному объекту, охраняемому частной охранной организацией.
В суде мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать его строго.
Вина казахстанца подтверждалась протоколом, его объяснительными и рапортами сотрудников полиции и должностных лиц предприятия.
Санкцией ст.506 КоАП за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административного ареста на срок до 15 суток.
Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее в Мойынкумском районе Жамбылской области уже наказывали мужчину, который также незаконно проник на охраняемую территорию золотодобывающего предприятия. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 5 суток.
Также стало известно, что более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении золота "Ақбақай". Задержание проходило одновременно в четырех областях Казахстана.
В ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов и самовольное пользование недрами в долине реки Шыбынды Уланского района. В ходе обыска изъяли 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.
