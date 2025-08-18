Золото на 382 млн тенге изъяли при обыске в ВКО

Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.

Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.

В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

"В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается", - рассказали в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что в ВКО выявили группу лиц, подозреваемую в незаконной добыче драгоценных полезных ископаемых на территории одного из районов. Для фиксации противоправной деятельности оперативники использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось точно определить координаты незаконных земельных работ. В ходе спецоперации на месте задержали шесть подозреваемых. В рамках следственных действий изъяли экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

Также стало известно, что в Казахстане пресекли деятельность по незаконной добыче и переработке золотосодержащей руды в четырех областях страны. Зарегистрировали 5 уголовных дел. В полицию доставили 62 человека, включая директоров и учредителей нескольких ТОО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.