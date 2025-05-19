Проник на золотодобывающее предприятие: мужчину арестовали в Жамбылcкой области
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В Жамбылской области мужчина незаконно проник на охраняемую территорию золотодобывающего предприятия, за что был арестован, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
По информации пресс-службы Мойынкумского районного суда, золотодобывающее предприятие на территории Жамбылской области относится к опасному производственному объекту, охраняемому частной охранной организацией.
"Судом установлено, что в феврале 2025 года гражданин С. незаконно проник на территорию золотодобывающего предприятия. В суде С. свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не наказывать строго.
Постановлением суда С. признан виновным по ст. 506 КоАП, и ему назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток", - сообщили в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Отметим, санкцией ст.506 КоАП "Незаконное проникновение на охраняемые объекты" за совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 МРП, либо административного ареста на срок до 15 суток.
Напомним, ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. По данным ДП города, он проник в дом пожилой женщины и похитил деньги.
А в Павлодарской области провели задержание подозреваемых в разбойном нападении на директора крупной охранной фирмы в Экибастузе.
Также в прошлом году в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246592-pronik-na-zolotodobyvayushchee-predpriyatie-muzhchinu-arestovali-v-zhambylckoy-oblasti/