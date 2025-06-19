Изъято 6 кг золота, ущерб на 400 млн: ОПГ действовала на месторождении золота на юге Казахстана (видео)

Более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, в июне ликвидировали деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении "Ақбақай". В группировку входили местные жители, работники комбината и службы безопасности.

"Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Ущерб предприятию, нанесенный их противоправными действиями, составил свыше 400 млн тенге.

Задержание организатора и его сообщников проводилось одновременно на территории четырех регионов страны. Всего задержано более 50 лиц", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ходе операции было изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

"Работа по установлению каналов контрабанды золота, других криминальных схем теневого оборота, а также конечных бенефициаров продолжается", - подытожил Куандык Алпыс.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

Напомним, ранее в Казахстане пресекли деятельность по незаконной добыче и переработке золотосодержащей руды в четырех областях страны. Зарегистрировано 5 уголовных дел.

До этого в Костанайской области пресекли незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых.

В конце прошлого года сотрудники полиции области Абай предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе. Была задержана предполагаемая группа черных старателей.