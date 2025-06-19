Изъято 6 кг золота, ущерб на 400 млн: ОПГ действовала на месторождении золота на юге Казахстана (видео)
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Более 50 человек подозревают в организации и участии в преступной группировке, действовавшей на месторождении "Ақбақай". Задержание проходило в четырех областях, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, в июне ликвидировали деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении "Ақбақай". В группировку входили местные жители, работники комбината и службы безопасности.
"Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Ущерб предприятию, нанесенный их противоправными действиями, составил свыше 400 млн тенге.
Задержание организатора и его сообщников проводилось одновременно на территории четырех регионов страны. Всего задержано более 50 лиц", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В ходе операции было изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ.
"Работа по установлению каналов контрабанды золота, других криминальных схем теневого оборота, а также конечных бенефициаров продолжается", - подытожил Куандык Алпыс.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Напомним, ранее в Казахстане пресекли деятельность по незаконной добыче и переработке золотосодержащей руды в четырех областях страны. Зарегистрировано 5 уголовных дел.
До этого в Костанайской области пресекли незаконную добычу золота на земельном участке, предназначенном для пастбища. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых.
В конце прошлого года сотрудники полиции области Абай предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе. Была задержана предполагаемая группа черных старателей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257071-bolshe-50-zaderzhannyh-opg-rabotala-na-zolotodobyvayushchem-predpriyatii-v-zhambylskoy-oblasti/
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