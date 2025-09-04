Казахстанец получил пожизненный срок за сексуальное насилие над собственной дочерью
Опубликовано:
В Жамбылской области внесли приговор мужчине по обвинению в сексуальном насилии в отношении 6-летней дочери. Ему назначили пожизненное лишение свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (ч.4 ст.121 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.
"В апреле 2025 года подсудимый, находясь по своему адресу проживания, в состоянии алкогольного опьянения с использованием беспомощного состояния потерпевшей 2019 года рождения, являясь ее родителем, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера", - установил суд.
Вина подсудимого подтверждалась показаниями его самого, малолетней потерпевшей, законного представителя малолетней и свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.
Прокурор просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона мужчину не простила и просила наказать по закону. Подсудимый свою вину признал полностью.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства установлены не были.
Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Суд также взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в области Абай студент юрфака, которого обвиняли в изнасиловании детей в возрасте 12 и 13 лет, получил пожизненный срок. Сам подсудимый вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.
В Туркестанской области вынесли приговор 35-летнему гражданину Узбекистана, которого обвиняли в многократном изнасиловании ученицы 8-го класса. Мужчина приехал в Казахстан для проведения строительных работ. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.
До суда дошло дело об изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в Кульсары. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жылыойского района.
Трагедия произошла 5 июня этого года. Девочка вышла во двор поиграть с подругами, но позже тело ребенка обнаружили в районе реки Курcай.
