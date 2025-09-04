Приехавший на стройку житель Узбекистана насиловал школьницу на юге Казахстана

В Туркестанской области вынесли приговор 35-летнему гражданину Узбекистана, которого обвиняли в многократном изнасиловании ученицы 8-го класса, сообщает телеканал Otyrar.

По данным телеканала, в Келесском районе суд признал гражданина Узбекистана виновным и приговорил к пожизненному заключению.

"Подсудимый в середине 2024 года приехал в Республику Казахстан для проведения строительных работ. Находясь в доме в Келесском районе, выполняя работы, он воспользовался беспомощным состоянием девочки 2011 года рождения из соседнего дома и несколько раз совершил с ней половой акт против ее воли", - сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор требовал для него пожизненного лишения свободы, а сам подсудимый вину не признал. В итоге, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее мы писали, что учителя музыки из Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. Предполагаемый преступник преподавал уроки домбры.

До этого в Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.