Дело об изнасиловании и убийстве девочки в Кульсары дошло до суда

На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жылыойского района, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в Кульсары. Тело ребенка нашли в реке, передает "Ак Жайык".

Трагедия произошла 5 июня этого года. Девочка вышла во двор поиграть с подругами, но позже ребенка обнаружили в районе реки Курcай.

Следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку. По материалам дела, чтобы скрыть следы преступления, он ее убил, а тело выбросил в реку. Позже подсудимый уснул во дворе своего знакомого.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле следы побоев и полового насилия. Действия обвиняемого квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.120 ч.4 "Изнасилование малолетнего" и ст.99 ч.3 "Убийство малолетнего ребенка".

Процесс будет проходить в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Дело ведет судья Зарема Хамидуллина. По информации издания, она рассматривает самые громкие и резонансные дела в Атырауской области.

Напомним, 5 июня этого года около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла девочка 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию. Около двух часов ночи тело ребенка без признаков жизни обнаружили в Курсайском канале.

По подозрению в убийстве задержали 35-летнего жителя города Кульсары. Суд санкционировал его арест.

А в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней племянницы его супруги.

