Студента приговорили к пожизненному сроку за изнасилование малолетних в Семее

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай поставили точку в деле студента юрфака, которого обвиняли в изнасиловании, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Уточняется, что в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении студента юридического факультета 2004 года рождения по факту изнасилования (часть 4 статьи 120 УК), а также насильственных действий сексуального характера (часть 4 статьи 121 УК) в отношении малолетних лиц.

Преступления были совершены на территории Семея в мае 2022 года и январе 2025 года в отношении малолетних лиц в возрасте 12 и 13 лет.

Молодой человек вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.

Приговором суда Қ. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Отмечается, что отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим не так давно в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней племянницы его супруги.

Еще в области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы.

А в области Жетісу мужчине назначили пожизненное лишение свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Как было установлено в суде, он проник в дом, где находилась 12-летняя девочка, и надругался над ней.

