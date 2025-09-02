Мужчина с молотком кидался на прохожих и повредил авто в Караганде

В Караганде административное дело в отношении мужчины, который кидался с молотком на прохожих, прекратили. Его привлекут к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды.

Согласно протоколам об административных правонарушениях, 13 августа 2025 года мужчина, находясь в общественном месте на улице Молокова в Караганде, с молотком в руках кидался на прохожих, выражался нецензурной бранью, а также умышленно повредил автомобиль, принадлежащий женщине, тем самым проявил неуважение к окружающим и умышленно повредил чужое имущество.

В суде мужчина не отрицал факты, изложенные в протоколах об административных правонарушениях.

"Потерпевшая на судебном заседании показала, что ранее незнакомый мужчина угрожал убийством, кидался на прохожих, беспричинно повредил молотком ее автомашину", - отметили в суде.

Суд установил, что мужчина своими действиями выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц, применил насилие и угрожал применением насилия, а также повредил чужое имущество.

"Следовательно, его действия выходят за рамки административного правонарушения и образуют состав уголовно наказуемого деяния - хулиганства (ст.293 УК)", - уточнили в суде.

По результатам рассмотрения дела производство по ч.1 ст.434 и ч.1 ст.147-1 КоАП в отношении мужчины прекратили в связи с наличием в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния.

Материалы по данному делу после вступления постановления суда в законную силу будут направлены в управление полиции Караганды для принятия процессуального решения. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области пассажира поезда оштрафовали на 55 тыс. тенге за мелкое хулиганство - он выражался нецензурной бранью в общественном месте и оскорбил попутчицу.

Жительницу Восточного Казахстана признали виновной в мелком хулиганстве, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда мужчине, в адрес которого она ругалась матом. Мужчина оценил свои нравственные страдания в 200 тыс. тенге, но получил в 10 раз меньше.

Жителя Туркестанской области сняли с авиарейса Актобе - Шымкент за нетрезвый вид, мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

