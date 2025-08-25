Жительница ВКО поругалась с мужчиной и теперь должна заплатить ему 20 тыс. тенге

Жительницу ВКО признали виновной в мелком хулиганстве, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда мужчине, в адрес которого она ругалась матом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по взысканию компенсации морального вреда, причиненного в результате совершения административного правонарушения, рассмотрел Усть-Каменогорский городской суд.

Ранее вступившее в законную силу постановление специализированного суда по делам об административных правонарушениях установило, что ответчик, находясь в общественном месте, выразилась нецензурной бранью в адрес истца, тем самым нарушив общественный порядок и проявив неуважение к окружающим.

Ответчик была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП, и привлечена к административной ответственности.

Казахстанец обратился в суд с иском о взыскании морального вреда в размере 200 тыс. тенге. В обоснование своих требований он указал на нравственные страдания, вызванные действиями ответчика.

Ответчик, в свою очередь, не отрицала факт административного правонарушения, однако утверждала, что конфликт был двусторонним, а действия истца носили провокационный характер.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, а также проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что факт противоправных действий установлен вступившим в силу судебным актом и не подлежит повторному доказыванию. Суд признал факт причинения морального вреда истцу.

"При определении размера компенсации были учтены как субъективная оценка истцом понесенного ущерба, так и объективные обстоятельства дела, включая степень нравственных страданий и имущественное положение сторон", - отметили в суде.

Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с женщины компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. тенге, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 966 тенге. В остальной части иска было отказано.

Сторона истца подала апелляционную жалобу, но постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. Решение суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Алматы молодой человек снимал на видео девушек и выкладывал ролики в TikTok. Возмущенные казахстанки подали на него в суд, который постановил взыскать с блогера крупную сумму. Мужчина должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге каждой из девушек.

