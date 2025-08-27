Казахстанец попросил его не арестовывать из-за поведения в поезде
Пассажира поезда оштрафовали на 55 тыс. тенге за мелкое хулиганство - он выражался нецензурной бранью в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении 49-летнего жителя района за нецензурную брань в общественных местах (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрел Шуский районный суд.
"Мужчина, находясь в пассажирском поезде сообщением Шу - Сарышыган, в пути следования нецензурно выражался и оскорблял пассажирку, проявлял неуважение к окружающим", - установил суд.
Сотрудники линейной полиции станции Шу составили протокол в отношении казахстанца.
Вина подтверждалась показаниями правонарушителя, протоколом об административном правонарушении, объяснительными и другими материалами дела.
В суде мужчина свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд назначить ему штраф.
Суд не установил смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Как уточнили в суде, санкция ч.1 ст.434 КоАП влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Постановлением суда мужчину признали виновным. Суд учел характер правонарушения, имущественное положение ответчика и снизил сумму штрафа на 30%. В итоге мужчина должен оплатить 55 тысяч тенге. Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее в поезде сообщением Мангистау - Алматы сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Кызылординской области. Мужчина был пьян и оказал сопротивление. Другой пассажир этого поезда разбил окно в вагоне-ресторане пивным бокалом после того, как ему отказали в обслуживании.
А 48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса Актобе - Шымкент за нетрезвый вид, мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейскому. Материал направили в суд для принятия процессуального решения.
