"Вел себя неадекватно": пассажира сняли с рейса Актобе - Шымкент по акту командира

48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса Актобе - Шымкент за нетрезвый вид, мелкое хулиганство и неповиновение полицейскому, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники линейного отдела полиции с авиарейса сообщением Актобе - Шымкент по акту командира воздушного судна сняли пассажира.

"В ходе проверки полицейские установили, что 48-летний житель Туркестанской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании. Кроме того, он оказал злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции при доставлении его в комнату полиции", - рассказали в МВД.

В отношении правонарушителя составили протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа.

Материал направили в суд для принятия процессуального решения.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Астаны по прилете авиарейса из Камрани сотрудники линейного отдела полиции сняли с борта 30-летнего жителя столицы. Во время полета он находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования экипажа.

Жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

В июне самолет FlyArystan вовремя не вылетел по рейсу Алматы - Шымкент. Из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.

