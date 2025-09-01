Подпольный спиртзавод обнаружили в Жамбылской области

Департаменте АФМ по Жамбылской области ведет расследование по факту организации подпольного спиртзавода, а также создания ОПГ, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как сообщили в департаменте, уголовное дело возбуждено в отношении руководства ТОО "БМ" и других аффилированных компаний. Их подозревают в создании преступной группы и незаконной предпринимательский деятельности.

По версии следствия, ОПГ под руководством ранее судимого Махмадова С. без лицензии развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта.

"Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах. Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов", - говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что спирт поставлялся в подпольные цеха в ВКО и Шымкенте, где уже изготавливали суррогатный алкоголь. В ведомстве подчеркивают, что такая продукция представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. литров этилового спирта на 280 млн тенге.

Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.

В итоге организатора поместили под стражу на два месяца, на 7 авто наложен арест в целях конфискации.

Расследование продолжается.

Напомним, весной в Костанайской области обнаружили подпольный цех, в котором хранилось свыше 6 тыс. бутылок суррогатного алкоголя стоимостью порядка 8 млн тенге. Тогда был задержан 36-летний житель региона.

До этого в Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трех месяцев. По данным МВД, нелегальную продукцию реализовывали в торговых точках двух районов.

А в Павлодарской области более 21 тыс. бутылок водки, изъятой у предпринимателя, решили отравить в медицинские учреждения и использовать исключительно в качестве дезинфицирующего средства. Бизнесмена за суррогатное спиртное оштрафовали почти на 1,3 млн тенге.

