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Изъятую водку будут использовать в качестве дезинфекции в Павлодарской области

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Медсестра протирает стол
Уборка в медицинском учреждении. Иллюстративное фото: okskukuruza / Getty Images

Более 21 тыс. бутылок водки, изъятой у предпринимателя, решено отравить в медицинские учреждения Павлодарской области. Бизнесмена за суррогатное спиртное оштрафовали, передает корреспондент NUR.KZ.

В приговоре суда №2 Павлодара указано, что в марте 2024 года 50-летний житель Шымкента закупил алкоголь с поддельными акцизами и решил продать товар павлодарцу. Он загрузил крупную партию в фуру и отправил водку в Павлодарскую область.

"5 марта 2024 года с целью фиксации незаконной деятельности сотрудниками ДКНБ по Павлодарской области остановлен грузовой автомобиль-тягач Volvo на территории города Аксу, в ходе чего изъята алкогольная продукция в количестве 21 368 бутылок", - говорится в приговоре суда.

Уголовное дело в отношении жителя Шымкента расследовали по двум статьям - 214 ч.1 (Незаконное предпринимательство) и 233 ч.2 (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок) УК РК.

Многодетный предприниматель вину признал полностью и попросил не лишать свободы. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил штраф почти в 1,3 млн тенге.

При этом суд решил всю алкогольную продукцию отравить не на уничтожение, а в медицинские учреждения Павлодарской области. Использовать водку должны исключительно в качестве дезинфицирующего средства.

Ранее незаконное производство суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресекли на территории Акмолинской области. Были изъяты более 20 тыс. бутылок готовой продукции и более 100 тыс. пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость и спирт.

А в Костанае пресекли работу подпольного цеха, где изготавливали и разливали поддельную водку. Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после жидкость разливали по бутылкам с разными названиями водочной продукции. Стоимость готовой изъятой продукции составила около 9 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162253-izyatuyu-vodku-budut-ispolzovat-v-kachestve-dezinfekcii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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