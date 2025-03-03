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Завоз крупной партии тары вызвал подозрения и привел к спецоперации в Костанайской области

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Следственные действия в Костанайской области
Следственные действия. Кадр из видео: polisia.kz

В Костанайской области свыше 6 тыс. бутылок суррогатного алкоголя стоимостью порядка 8 млн тенге выявили в подпольном цехе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции и представители департамента экономических расследований при координации районной прокуратуры провели совместную операцию по выявлению подпольного производства суррогатного алкоголя в Карабалыке.

"Внимание правоохранительных органов привлек предприниматель, оказывающий услуги грузоперевозок, который завез в район крупную партию стеклянной тары", - отметили в МВД.

В результате проведенных оперативных мероприятий на территории одного из микрорайонов был обнаружен цех с контрафактной продукцией. В ходе обыска изъяли оборудование для производства алкогольной продукции, а также 2180 бутылок водки объемом 0,5 литра.

Кроме того, была обнаружена и ликвидирована точка отправки нелегальной продукции. В "ГАЗели", что была доставлена в эту точку, находились коробки с 3 тыс. бутылок алкоголя и 16 канистр объемом 5 литров с прозрачной жидкостью, предположительно, алкогольного происхождения.

По предварительным оценкам, стоимость одной бутылки составляет около 1200 тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 36-летнего местного жителя. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трех месяцев. По данным МВД, нелегальную продукцию реализовывали в торговых точках двух районов.

А в Павлодарской области более 21 тыс. бутылок водки, изъятой у предпринимателя, решили отравить в медицинские учреждения и использовать исключительно в качестве дезинфицирующего средства. Бизнесмена за суррогатное спиртное оштрафовали почти на 1,3 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225136-zavoz-krupnoy-partii-tary-vyzval-podozreniya-i-privel-k-specoperacii-v-kostanayskoy-oblasti/