"Организовал бизнес у себя дома": подпольный цех нашли в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трех месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по нелегальному производству алкогольной продукции.

"В результате принятых мер оперативники задержали жителя Сарыагашского района, который организовал незаконный бизнес у себя дома", - уточнили в МВД.

При обыске изъяли аппарат для обработки и штамповки крышек, готовую алкогольную продукцию в количестве 300 бутылок, а также крышки и емкости для хранения спиртоводочных жидкостей. Ущерб от деятельности подпольного цеха составил около 360 тыс. тенге.

"Данный подпольный цех функционировал на территории района в течение трех месяцев. Нелегальную продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов Туркестанской области", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Собранные материалы передали в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия законного решения.

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