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"Организовал бизнес у себя дома": подпольный цех нашли в Туркестанской области (видео)

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Подпольный цех нашли в Туркестанской области
В подпольном цеху по производству алкоголя. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области полицейские пресекли незаконное производство алкоголя, ликвидировав подпольный цех, действовавший на протяжении трех месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по нелегальному производству алкогольной продукции.

"В результате принятых мер оперативники задержали жителя Сарыагашского района, который организовал незаконный бизнес у себя дома", - уточнили в МВД.

При обыске изъяли аппарат для обработки и штамповки крышек, готовую алкогольную продукцию в количестве 300 бутылок, а также крышки и емкости для хранения спиртоводочных жидкостей. Ущерб от деятельности подпольного цеха составил около 360 тыс. тенге.

"Данный подпольный цех функционировал на территории района в течение трех месяцев. Нелегальную продукцию мужчина реализовывал в торговых точках двух районов Туркестанской области", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Собранные материалы передали в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия законного решения.

Ранее в Павлодарской области пресекли незаконный оборот рыбных ресурсов - в Аксу обнаружили подпольный цех, где без разрешительных документов занималась очисткой добытых ценных рачков Artemia salina. Начато досудебное расследование.

А в Костанае провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по производству алкогольной продукции. В ходе обыска обнаружили 400 литров спирта и более 2,5 тыс. пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя.

В Шымкенте выявили подпольный цех, производивший контрафактную алкогольную продукцию под известными брендами в крупном масштабе. Было возбуждено дело о незаконном использовании чужих товарных знаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198894-organizoval-biznes-u-sebya-doma-podpolnyy-ceh-nashli-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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