Подозреваемого в особо тяжком преступлении иностранца задержали в Казахстане

Транспортные полицейские задержали иностранца, который находился в международном розыске - его разыскивали за совершение особо тяжкого преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, 28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз задержали 42-летнего иностранца.

При проверке выяснилось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

Сейчас задержанный помещен в следственный изолятор Шымкента, а инициатор розыска был уведомлен.

Как уточнили в МВД, ведется работа по вопросу экстрадиции.

На днях при пересечении границы задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве интернет-мошенничеству преступной группы.

Ранее в аэропорту Алматы полицейские совместно с КНБ и таможенниками задержали прибывшего из Пхукета иностранца, в багаже которого обнаружили более 3 кг марихуаны.

В Актюбинской области полицейские остановили автомобиль иностранного гражданина, который за 11 месяцев более 250 раз нарушил правила дорожного движения. Он регулярно перевозил пассажиров по маршруту Актобе - Орск.

А в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. "Услуги" стоили для мигрантов от 150 до 700 тысяч тенге.

