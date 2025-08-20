Иностранца задержали на границе в рамках расследуемого в Казахстане уголовного дела
Опубликовано:
При пересечении границы задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве интернет-мошенничеству преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области провела задержание в рамках расследуемого уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся на территории Казахстана интернет-мошенничеством.
"При пересечении казахстанской границы на пограничном пункте "Капланбек" задержан пособник преступной группы - иностранный гражданин ближнего зарубежья, поставлявший преступной группе устройство "сим-бокс", - пояснили в ведомстве.
Данное устройство позволяло мошенникам связываться с казахстанцами по различным отечественным мобильным номерам и скрывать свои следы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на проверку причастности иностранца к другим преступлениям.
Ранее в аэропорту Алматы полицейские совместно с КНБ и таможенниками задержали прибывшего из Пхукета иностранца, в багаже которого обнаружили более 3 кг марихуаны.
В Актюбинской области полицейские остановили автомобиль иностранного гражданина, который за 11 месяцев более 250 раз нарушил правила дорожного движения. Он регулярно перевозил пассажиров по маршруту Актобе - Орск.
А в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. "Услуги" стоили для мигрантов от 150 до 700 тысяч тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2277279-inostranca-zaderzhali-na-granice-v-ramkah-rassleduemogo-v-kazahstane-ugolovnogo-dela/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах