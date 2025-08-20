Иностранца задержали на границе в рамках расследуемого в Казахстане уголовного дела

При пересечении границы задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве интернет-мошенничеству преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области провела задержание в рамках расследуемого уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся на территории Казахстана интернет-мошенничеством.

"При пересечении казахстанской границы на пограничном пункте "Капланбек" задержан пособник преступной группы - иностранный гражданин ближнего зарубежья, поставлявший преступной группе устройство "сим-бокс", - пояснили в ведомстве.

Данное устройство позволяло мошенникам связываться с казахстанцами по различным отечественным мобильным номерам и скрывать свои следы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на проверку причастности иностранца к другим преступлениям.

Ранее в аэропорту Алматы полицейские совместно с КНБ и таможенниками задержали прибывшего из Пхукета иностранца, в багаже которого обнаружили более 3 кг марихуаны.

В Актюбинской области полицейские остановили автомобиль иностранного гражданина, который за 11 месяцев более 250 раз нарушил правила дорожного движения. Он регулярно перевозил пассажиров по маршруту Актобе - Орск.

А в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. "Услуги" стоили для мигрантов от 150 до 700 тысяч тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.