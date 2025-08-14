Нарушил правила более 250 раз: иностранца задержали в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области полицейские задержали иностранного гражданина, который за 11 месяцев более 250 раз нарушил правила дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Актюбинской области полицейские Каргалинского отдела, проводя операцию по обеспечению безопасности на дорогах, задержали иностранца, занимавшегося частным извозом.

"За последние 11 месяцев мужчина нарушил правила дорожного движения более 250 раз. Особенно возмутительно, что за один день он 12 раз превысил скорость в областном центре. Это создавало угрозу для безопасности пассажиров", - отметили в МВД.

По информации ведомства, иностранец регулярно перевозил пассажиров по маршруту Актобе - Орск. Его автомобиль поместили на специальную стоянку.

Ранее в Сети распространилось видео из Алматы, на котором водитель авто с проблесковыми маячками совершил сразу несколько нарушений ПДД. Одно из них - заезд в русло реки Есентай. В полиции начали проверку. Как выяснилось, за рулем был подросток.

В Шымкенте 10 суток ареста получил нарушитель ПДД - мужчина создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников движения. Также выяснилось, что его автомобиль был незаконно переоборудован - из выхлопной системы машины выходил густой дым.

А житель Атырау удивился по поводу того, что его автомобиль, перевозимый на эвакуаторе, был оштрафован за нарушение ПДД - превышение разрешенной скорости. По данному факту департамент полиции дал разъяснение.

