"Привез за денежное вознаграждение": иностранцу, прилетевшему в Алматы, грозит срок за его багаж (видео)
В аэропорту Алматы полицейские совместно с КНБ и таможенниками задержали прибывшего из Пхукета иностранца, в багаже которого обнаружено более 3 кг марихуаны, передает NUR.KZ.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" в международном аэропорту Алматы задержан 42-летний иностранный гражданин, прибывший рейсом Пхукет - Алматы.
"При досмотре багажа обнаружено шесть пакетов высушенной марихуаны общим весом более 3 кг. По предварительным данным, задержанный согласился перевезти посылку за денежное вознаграждение из Таиланда, не проверяя содержимое, получив ее от неизвестных лиц в Бангкоке.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", - сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
МВД напоминает, что перевозка чужих посылок может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы на длительный срок.
"Призываем граждан проявлять бдительность и не становиться участниками незаконного оборота наркотиков", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Актобе остановили такси и задержали пассажира из-за его багажа. В сумке, по заключению эксперта, находилось 10 кг марихуаны.
До этого десятки мешков с наркотиками, предназначенных для оптового и розничного сбыта, нашли в машине у водителя на трассе. Таким образом КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресекли региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.
А в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад. Назначена судебно-химическая экспертиза.
Жителя Жамбылской области подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере в частном доме, где он проживал с тремя детьми и супругой. В жилище и на прилегающей территории обнаружили более 25 кг наркотиков.
