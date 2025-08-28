jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Блогер присвоила 13 млн тенге под видом благотворительности и лотереи в Атырау

      Опубликовано:

      Пачки денег
      Деньги. Иллюстративное фото: voffkatw / Getty Images

      В Атырау женщину признали виновной в неоднократном совершении мошенничества в крупном размере. Она обманула 49 человек на 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

      Как сообщили в суде №2 города Атырау, подсудимая объявляла на своей странице в Instagram сбор денег на благотворительность и рекламировала беспроигрышную лотерею разных товаров. Однако все это было обманом с целью завладения денежными средствами граждан.

      "Так, потерпевшие, доверившись блогеру, в целях участия в лотерее отправляли на банковский счет подсудимой денежные средства. В свою очередь, подсудимая, завладев денежными средствами потерпевших в сумме более 13 млн тенге, потратила их на свои нужды", - пояснили в суде.

      В суде добавили, что вина подсудимой доказана показаниями самой подсудимой, показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписью, скриншотами переписок, выписками из банковских счетов.

      Подсудимая признала вину частично и просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

      "Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев с лишением права заниматься общественной деятельностью, включая использование средств массовой информации и сетей телекоммуникаций, сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

      На основании Акта амнистии срок назначенного наказания сокращен на 1/3, и окончательно подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца 10 дней лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на 5 лет.

      Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

      Приговор суда не вступил в законную силу.

      Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

      О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь. Сегодня стало известно, что дело блогеров передано в суд.

      А 25 июля завершился громкий судебный процесс по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемым в хищениях из благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ. Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

