Арендовал дом и создал нарколабораторию в Алматы: казахстанцу вынесли приговор (видео)

В Алматы к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в частном доме оборудовал нарколабораторию. Его задержали в октябре 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В октябре прошлого года мы писали, что в Алматы ликвидирована нарколаборатория, функционировавшая в частном секторе Медеуского района. Тогда был задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков.

Сегодня в Департаменте полиции Алматы сообщили, что мужчина был осужден к 8 годам лишения свободы.

В ДП напомнили, что в ходе спецоперации было изъято более 21 кг готового мефедрона, химические реагенты, оборудование для производства и фасовки наркотиков.

Ранее КНБ был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.

А в начале года в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.

"Приговор суда в отношении этого человека является закономерным итогом проведенной работы. Организатор нарколаборатории признан виновным и понесет заслуженное наказание", - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Мурат Жумабаев.

