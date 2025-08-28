Арендовал дом и создал нарколабораторию в Алматы: казахстанцу вынесли приговор (видео)
В Алматы к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в частном доме оборудовал нарколабораторию. Его задержали в октябре 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В октябре прошлого года мы писали, что в Алматы ликвидирована нарколаборатория, функционировавшая в частном секторе Медеуского района. Тогда был задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков.
Сегодня в Департаменте полиции Алматы сообщили, что мужчина был осужден к 8 годам лишения свободы.
В ДП напомнили, что в ходе спецоперации было изъято более 21 кг готового мефедрона, химические реагенты, оборудование для производства и фасовки наркотиков.
Ранее КНБ был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.
А в начале года в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.
"Приговор суда в отношении этого человека является закономерным итогом проведенной работы. Организатор нарколаборатории признан виновным и понесет заслуженное наказание", - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Мурат Жумабаев.
