Казахстанца задержали на ж/д станции после похода в песчаную долину

Казахстанца арестовали на 10 суток за употребление наркотического вещества в немедицинских целях. Его задержали на ж/д станции, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о немедицинском потреблении наркотических средств (ч.1 ст.440-1 КоАП) рассмотрел Меркинский районный суд.

В августе 2025 года на станции Турксиб сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью на железнодорожном участке остановили гражданина, которого заподозрили в хранении либо употреблении запрещенного наркотического вещества.

"Согласно его объяснению, он употребил наркотик не в общественном месте, а в песчаной долине. Заключение экспертизы показало, что гражданин употребил психоактивное вещество немедицинского характера - мефедрон, меткатинон", - уточнили в суде.

В суде правонарушитель полностью признал свою вину. Также она подтверждалась показаниями инспектора полиции, объяснениями самого правонарушителя, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Санкция ч.1 ст.440-1 КоАП предусматривает штраф для физического лица в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Его подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей.

В Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша - на балконе были найдены и изъяты 90 пакетов с наркотиком.

В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме через сеть тайников-закладок. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.

