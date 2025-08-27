Казахстанца задержали на ж/д станции после похода в песчаную долину
Опубликовано:
Казахстанца арестовали на 10 суток за употребление наркотического вещества в немедицинских целях. Его задержали на ж/д станции, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о немедицинском потреблении наркотических средств (ч.1 ст.440-1 КоАП) рассмотрел Меркинский районный суд.
В августе 2025 года на станции Турксиб сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью на железнодорожном участке остановили гражданина, которого заподозрили в хранении либо употреблении запрещенного наркотического вещества.
"Согласно его объяснению, он употребил наркотик не в общественном месте, а в песчаной долине. Заключение экспертизы показало, что гражданин употребил психоактивное вещество немедицинского характера - мефедрон, меткатинон", - уточнили в суде.
В суде правонарушитель полностью признал свою вину. Также она подтверждалась показаниями инспектора полиции, объяснениями самого правонарушителя, заключением экспертизы и другими материалами дела.
Санкция ч.1 ст.440-1 КоАП предусматривает штраф для физического лица в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на 10 суток.
Постановлением суда мужчину признали виновным. Его подвергнут административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей.
В Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша - на балконе были найдены и изъяты 90 пакетов с наркотиком.
В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме через сеть тайников-закладок. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2279679-kazahstanca-zaderzhali-na-zh-d-stancii-posle-pohoda-v-peschanuyu-dolinu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах