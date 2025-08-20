Обыск провели в арендованной квартире в Караганде

В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области нанесли очередной удар по наркобизнесу.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в распространении наркотических средств через сеть тайников-закладок.

"Злоумышленник был задержан с поличным во время закладки партий запрещенных веществ. При личном досмотре у него изъято 30 свертков гашиша. В ходе обыска в арендованной квартире задержанного полицейские обнаружили настоящий склад", - рассказали в МВД.

Обыск у жителя Караганды. Фото: polisia.kz

Там находилось около 7 кг порошкообразного вещества с резким запахом, расфасованного в пластиковую тару. Также изъяли электронные весы, упаковочные материалы и иные приспособления, используемые для подготовки наркотиков к сбыту.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы для установления состава и точной массы изъятых веществ. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

