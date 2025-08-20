jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Обыск провели в арендованной квартире в Караганде

      Опубликовано:

      Полицейские авто
      Полицейские авто. Кадр из видео: t.me/GenPr

      В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области нанесли очередной удар по наркобизнесу.

      В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в распространении наркотических средств через сеть тайников-закладок.

      "Злоумышленник был задержан с поличным во время закладки партий запрещенных веществ. При личном досмотре у него изъято 30 свертков гашиша. В ходе обыска в арендованной квартире задержанного полицейские обнаружили настоящий склад", - рассказали в МВД.

      Наркотики изъяли в Караганде
      Обыск у жителя Караганды. Фото: polisia.kz

      Там находилось около 7 кг порошкообразного вещества с резким запахом, расфасованного в пластиковую тару. Также изъяли электронные весы, упаковочные материалы и иные приспособления, используемые для подготовки наркотиков к сбыту.

      В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы для установления состава и точной массы изъятых веществ. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

      Ранее у жителя Павлодара, подозреваемого в хранении наркотиков, по месту жительства изъяли крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте - более 10 млн тенге и 19 тыс. долларов. Проводится досудебное расследование о незаконном хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

      В Восточно-Казахстанской области пресекли дерзкую попытку перебросить крупную партию наркотиков в колонию. В преступлении подозревают рецидивиста, который недавно освободился по УДО.

      Также крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси - 28-летнего жителя Алматы.

