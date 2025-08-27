Обыск провели в палатке в Жамбылской области: задержаны два человека (видео)

В Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения ОПМ "Қарасора-2025" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области при координации Комитета по противодействию наркопреступности МВД с участием военнослужащих воинской части №5514 Нацгвардии при реализации оперативной информации в предпесчаной зоне Шуского района задержали двух местных жителей.

"В результате осмотра местности была обнаружена и изъята палатка, внутри которой находились вещества растительного происхождения с характерным специфическим запахом", - рассказали в ДП Жамбылской области.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 206 кг 220 гр.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Ранее в Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша - на балконе были найдены и изъяты 90 пакетов с наркотиком.

В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме через сеть тайников-закладок. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ. Назначены необходимые экспертизы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.