Обыск провели в палатке в Жамбылской области: задержаны два человека (видео)
Опубликовано:
В Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения ОПМ "Қарасора-2025" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области при координации Комитета по противодействию наркопреступности МВД с участием военнослужащих воинской части №5514 Нацгвардии при реализации оперативной информации в предпесчаной зоне Шуского района задержали двух местных жителей.
"В результате осмотра местности была обнаружена и изъята палатка, внутри которой находились вещества растительного происхождения с характерным специфическим запахом", - рассказали в ДП Жамбылской области.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 206 кг 220 гр.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Ранее в Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша - на балконе были найдены и изъяты 90 пакетов с наркотиком.
В Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме через сеть тайников-закладок. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ. Назначены необходимые экспертизы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2279550-obysk-proveli-v-palatke-v-zhambylskoy-oblasti-zaderzhany-dva-cheloveka-video/
