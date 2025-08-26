Передача "товара" из рук в руки обернулась задержанием в Астане (видео)

В Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в Instagram-аккаунте столичного департамента полиции, подозреваемого задержали во дворе многоэтажного дома.

По информации правоохранительных органов, на месте задержания в его карманах нашли 4 свертка с веществом растительного происхождения.

Затем полицейские провели обыск в квартире задержанного - на балконе были найдены и изъяты еще 90 пакетов с аналогичным веществом.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота было изъято вещество "гашиш", которое, согласно заключению экспертизы, представляет собой наркотическое средство, общим весом около 1 кг", - пояснили в ДП Астаны.

В полиции также сообщили, что мужчина забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам продавал, передавая товар из рук в руки. Во время очередного выхода его и задержали оперативники.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие", - добавили в полиции.

Департамент полиции Астаны напоминает, что сбыт наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Напомним, в Туркестанской области вынесли приговор иностранцам, которые пытались завезти в страну 770 кг героина под видом крема для обуви.

Также в Караганде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном объеме. В арендованной им квартире обнаружили настоящий склад запрещенных веществ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.